СМИ: Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка

Стамбул, Турция, , 00:52 — REGNUM Во время теракта в ночном клубе в Стамбуле погибла одна гражданка России. Об этом со ссылкой на источники в Минюсте Турции сообщило издание Anadolu.

Отмечается, что сейчас из 39 жертв трагедии не опознан только один человек. Из числа погибших 11 являются гражданами Турции. Еще один погибший имел двойное гражданство: турецкое и бельгийское. Еще по четыре человека были гражданами Израиля, России, Сирии, Канады и Кувейта, пишет издание.

Теракт произошел в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист ворвался в ночной клуб Reina в Стамбуле. Сначала он застрелил полицейского, охранявшего клуб, после чего ворвался в помещение и начал стрельбу. В этот момент в клубе Новый год встречали более 700 человек. В результате произошедшего погибли 39 человек, среди которых было 16 иностранцев, еще 69 человек получили ранения, сообщили в МВД Турции.

В настоящее время поиски нападавших продолжаются. Ряд стран выразили соболезнования Турции в связи с произошедшим. Российская сторона осудила теракт и поддержала Турцию в борьбе с терроризмом.

Напомним, что ранее в генеральном консульстве России заявляли, что россиян среди жертв теракта нет. Информация о возможных раненых уточняется.

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