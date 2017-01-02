Глава МИД Британии выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

«Мои мысли с турецким народом после трусливого террористического акта в ночном клубе Reina»

Лондон, , 23:44 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с нападением неизвестного террориста на ночной клуб в Стамбуле.

«Мои мысли с турецким народом после трусливого террористического акта в ночном клубе Reina, — цитирует Джонсона RT. — Я сегодня связался с министром иностранных дел Турции Чавушоглу (Мевлют Чавушоглу), а также написал президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы вновь подтвердить нашу неизменную поддержку турецким друзьям в борьбе с экстремизмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле в новогоднюю ночь неизвестный вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб Reina и расстрелял посетителей заведения. По последним данным, в результате террористической атаки погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

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