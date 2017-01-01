Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Турции

Москва, , 20:24 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонных переговоров выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму в связи с терактом в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле, — говорится в сообщении. — Главы правительств РФ и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный вооруженный мужчина в новогоднюю ночь ворвался в ночной клуб в Стамбуле и расстрелял его посетителей. По последним данным, в результате террористической акции погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

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