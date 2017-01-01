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Маккейн пообещал Грузии поддержку со стороны США

Политика
«США и далее продолжат поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Грузии»
Джон Маккейн
United States Congress
Джон Маккейн

Тбилиси, 1 Января 2017, 17:49 — REGNUM  Власти США будут продолжать оказывать поддержку Грузии. Об этом, как передает ТАСС, заявил сенатор Джон Маккейн журналистам в Тбилиси.

«США и далее продолжат поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», — сказал Маккейн, прибывший в Грузию с двухдневным рабочим визитом.

Ожидается, что Маккейн в ближайшее время проведет встречи с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили, премьер-министром страны Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего посещения эстонской столицы заявил, что США продолжат обеспечивать безопасность Балтийского региона и НАТО.

«Я думаю, что присутствие американских солдат здесь, в Эстонии — это знак того, что мы верим в то, во что верил Рональд Рейган — заявил Маккейн. — Это мир, добытый силой».

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