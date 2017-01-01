Трамп усомнился в причастности РФ к хакерским атакам

«Я думаю, это нечестно, если мы не знаем (об атаках РФ)»

Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, выразил сомнение в причастности РФ к кибератакам на серверы Демократической партии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Я думаю, это нечестно, если мы не знаем (об атаках РФ), — говорит избранный глава государства. — Это мог быть кто-то другой. Я тоже знаю кое-что, о чем другие люди не в курсе, поэтому мы не можем быть уверенными».

При этом Трамп не уточнил, какая информация у него имеется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. глава Белого дома Барак Обама ввел новые санкции против России из-за «действий хакеров», а также выслал 35 российских дипломатов и членов их семей. При этом Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов.

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