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Иван Егоров назначен министром туризма Тверской области

Политика
До этого он занимал должность замминистра финансов региона
Флаг Тверской области Флаг Тверской области

Тверь, 1 Января 2017, 17:02 — REGNUM  Иван Егоров назначен на должность министра туризма Тверской области распоряжением губернатора Игоря Рудени от 31 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Егоров окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета. В 2009 году прошел обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров. Получил также дополнительное образование в Академии бизнеса «Ernst&Young», Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Имеет большой опыт работы на должностях в органах исполнительной власти Тверской области: с 2006 года — работал в комитете внутренней политики Тверской области, в 2010 году занял пост заместителя главы администрации Кесовогорского района по финансам. С 2012 года работает в министерстве финансов Тверской области. Последняя должность — заместитель министра финансов.

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Развитие внутреннего туризма
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