Иван Егоров назначен министром туризма Тверской области

До этого он занимал должность замминистра финансов региона

Тверь, , 17:02 — REGNUM Иван Егоров назначен на должность министра туризма Тверской области распоряжением губернатора Игоря Рудени от 31 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Егоров окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета. В 2009 году прошел обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров. Получил также дополнительное образование в Академии бизнеса «Ernst&Young», Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Имеет большой опыт работы на должностях в органах исполнительной власти Тверской области: с 2006 года — работал в комитете внутренней политики Тверской области, в 2010 году занял пост заместителя главы администрации Кесовогорского района по финансам. С 2012 года работает в министерстве финансов Тверской области. Последняя должность — заместитель министра финансов.