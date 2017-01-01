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Лукашенко: Белоруссия остается островком стабильности и спокойствия

Политика
«Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов»
Александр Лукашенко
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко

Минск, 1 Января 2017, 16:37 — REGNUM  Белоруссия в 2016 г. оказалась заложницей экономической ситуации у традиционных экономических партнеров, что стоит непременно исправить в наступившем году. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в новогоднем обращении к своему народу.

«Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий, — говорится в сообщении главы государства. — Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров».

Лукашенко напомнил, что в разных уголках планеты совершаются теракты, вспыхивают вооруженные конфликты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.

«Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто, — говорит президент Белоруссии. — Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!»

Президент также отметил, что Белоруссия шаг за шагом укрепляет свой авторитет в международном сообществе и особого признания удостоилась, когда стала «площадкой миролюбивых инициатив».

«Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов», — говорится в заявлении Лукашенко, которое обнародовано на официальном сайте президента Белоруссии.

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