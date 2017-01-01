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Турция вновь подверглась террористической атаке

Политика
Геополитическая деградация на Ближнем Востоке продолжается
© ИА REGNUM

Восточная редакция ИА REGNUM, 1 Января 2017, 15:49 — REGNUM  

Турция вновь подверглась террористической атаке. В новогоднюю ночь на клуб Reina, расположенный на берегу Босфора, произошло вооруженное нападение. Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, злоумышленник, одетый в костюм Санта-Клауса, у входа в клуб убил полицейского и прохожего, после чего зашел в заведение и устроил там беспорядочную стрельбу. Всего в момент теракта в клубе могли находиться до 800 человек. Согласно данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек, из которых 16 человек иностранцы, 69 человек получили ранения.

В этом заметен почерк джихадистов. Кстати, чуть ранее в центральной части Багдада прогремели два мощных взрыва, в результате чего по меньшей мере 28 человек погибли, 54 человека получили ранения. По сообщению телеканала Sky News Arabia, ответственность за эту акцию взяла группировка «Исламское государство» (структура, запрещенная в России). Что касается Турции, то власти располагали информацией о готовящихся терактах в стране. Накануне полиция Анкары задержала восемь боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по подозрению в подготовке теракта в канун Нового года. Агентство Anadolu уточняло, что полиции удалось получить документы организации. Днем ранее турецкая полиция задержала в провинции Адана на юге страны 40 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При обысках в их домах были найдены взрывчатка и самодельные взрывные устройства.

Статистика терактов в Турции выглядит удручающим образом. Теперь очевидно, что террористическая опасность в этой стране переходит в категорию постоянной системной угрозы. Спецслужбы страны ведут отчаянную борьбу, многие теракты им удается предотвращать, но риск террористических атак все же увеличивается. При этом со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно раздаются призывы к своим приверженцам осуществлять террористические удары не только в Турции. Ясно и то, что нападения, подобные тому, что было осуществлено в новогоднюю ночь на клуб Reina в Стамбуле были спланированы и рассчитаны на определенный пропагандистский эффект. На какой?

Легче всего информационно его «привязывать» к решению Совбеза ООН одобрить резолюцию, одобряющую провозглашенный в Сирии режим прекращения огня и планы по формированию в Сирии переходного правительства для вывода страны из продолжающейся почти 6 лет гражданской войны. Тем более что в резолюции затронута и тема будущей встречи по урегулированию сирийского конфликта в Астане, где идет подготовка к переговорам делегаций властей Сирии и вооруженной оппозиции при участии представителей России, Турции и Ирана.

Напомним, что соглашение о прекращении огня в Сирии исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (структуры, запрещенные в России). В этой связи постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что его коллегам не стоит «напускать туман» на достигнутые ранее при посредничестве Москвы и Анкары договорённости по Сирии. По его словам, «если не хотите помочь или не можете помочь, то, пожалуйста, тогда тумана не напускайте», и «не надо ставить под сомнение какие-то договорённости, которые были достигнуты, как-то пытаться их интерпретировать».

Кстати, эксперты уже обратили внимание на то, что часто теракты в Турции почти хронологически совпадают с какими-то российско-турецкими контактами по согласованию действий в Сирии или в области развития двухсторонних отношений. Или это, возможно, как реакция на исторически невероятный альянс Россия-Турция-Иран. Но существуют и иные факторы, которые стимулируют определенные политические силы для ввержения Турции в хаос. Перед Новым годом Генштаб ВС Турции сообщил, что в рамках операции «Щит Евфрата» в Сирии ВС Турции ликвидировали 23 террориста ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ряд объектов джихадистов в районах Баб, Сулфания, Кабр Аль-Мулки, Бзага, Тадиф и Абу Джаббар, в том числе огневые позиции и штабы. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости Анкары продолжить операцию «Щит Евфрата» и создать на севере Сирии так называемую «безопасную зону».

По оценке экспертов, если раньше «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имела перед собой двух врагов — поддерживаемых США курдов в Сирии и Ираке, а также правительственные сирийские и иракские войска, то теперь врагом становится и Турция, которую джихадисты рассматривают как своего рода союзника. Сейчас «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с Турцией ставит на террор. Более того, эта стратегия в долгосрочной перспективе ориентирована на деградацию внутриполитической жизни страны, подобно тому, как это произошло в Ираке и в Ливии.

Сам президент Турции Эрдоган в связи с Новым годом заявил: «Под угрозой находятся наши национальное единство, территориальная целостность, организации, экономика, внешняя политика, основы государства». Но как воспрепятствовать сетевому террору одиночек и небольших групп, ориентированных на идеологию джихада, в Турции пока не знают.

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