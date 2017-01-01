Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM

Канун Нового года — самое время для составления различных прогнозов о будущем. Авторы таких предсказаний руководствуются объективными знаниями, собственными представлениями о том, что хорошо и что плохо, а иногда и прибегают к помощи сил трансцендентных, черпая знания из потустороннего мира. Польские средства массовой информации в этом смысле не исключение, и накануне вступления в должность года 2017 они решились на то, чтобы ознакомить общество со своими выводами.

Так, по мнению журнала Newsweek Polska, в этом году не следует ждать великих катастроф, хотя добрых сценариев тоже не просматривается. Итак, в марте выборы в Нидерландах выиграет «популистская» партия Свободы Герта Вилдерса. Досрочные выборы пройдут и в Италии, где победит Беппе Грилло — менее готовый к руководству страной, чем даже в Польше партия Kukiz'15. Но это будет только разминка. В начале мая президентом Франции станет пани Ле Пен. И вот с этого момента дни ЕС можно сказать, что сочтены. Даже то, что немецкий канцлер Ангелы Меркель, скорее всего, снова возглавит Германию по итогам выборов в Бундестаг в августе-сентябре, не поможет — для ЕС все уже слишком поздно, чему порадуется российский президент Владимир Путин, чье влияние на Западе по-прежнему будут расти. Решающее значение в этой серии катастроф имеет победа Марин Ле Пен. Она полностью изменит точку европейского равновесия.

На опасность прихода главы Национального фронта Франции к власти указывают и опрошенные радиостанцией RMF24 эксперты. Руководитель Центра Восточных исследований доктор Адам Эберхардт полагает, что победа на президентских выборах пани Ле Пен окажется не просто полной сменой «правил игры», это «абсолютное воздействие на Европейский союз», не только потому, что новый французский президент пойдет на соглашение с Россией, а, прежде всего, потому, что она захочет «сломать» европейский проект. Объявление после инаугурации о референдуме по вопросу выхода Франции из ЕС, победа противников присутствия Франции в ЕС — сценарий, который нельзя исключать. Последствия такого развития событий будут несравненно значительнее, чем Brexit или победа на выборах в США Дональда Трампа, констатирует Эберхардт. Впрочем, его коллега, глава Польского института международных дел Славомир Дембский не столь пессимистичен. Он ожидает, что Ле Пен выиграет, но не в 2017 году, а спустя пять лет. Однако уже сейчас популистские настроения будут влиять на политику Франции, в том числе — и на отношения Парижа с Варшавой. Нельзя забывать, говорит Дембский, что для значительной части европейских элит, особенно во Франции, расширение Евросоюза за счет государств Центральной Европы считается «политической ошибкой».

«Безусловно, самые важные два события, которые нас касаются в геополитическом смысле, это прогрессирующий распад ЕС и смена власти в США», — пишет портал Obserwator polityczny. Для издания вехой политического кризиса в Евросоюзе является итоги Brexit. Это создает совершенно новую перспективу для понимания национальных интересов и образа мыслей в Европе о Союзе. Стоит помнить, что поражение потерпела и Польша, объявив о стратегическом партнерстве с Великобританией. Это нечто большее, чем просто выстрел в ногу, это доказательство ошибок в понимании Варшавой мировых реалий. Другое событие, имеющее глобальное значение, есть смена власти в США. Если новый президент Трамп не разделит судьбу Кеннеди, он станет надеждой для мира, надеждой на изменение ориентации Соединенных Штатов. Глобализация имеет свои проблемы, которые до сих пор заметали под ковер, называя людей, которые выражали протест против эксплуатации, «слепыми фанатиками» или «коммунистами». Приход новой команды в Белый дом дает шанс на изменения. Позитивным сценарием здесь является прекращение политики сдерживания в отношениях с Россией, что создает совершенно новые возможности — для США, Европы и всего мира, потому что от соглашения с Российской Федерацией зависит будущее планеты.

Проправительственные издания о будущем судить не решились, ограничившись подведением итогов года ушедшего. Gazeta Polska Codziennie опубликовала мнение вице-президента Европейского парламента Рышарда Чарнецкого. Он назвал 2016 год «с точки зрения международной политики особенным», принесшим сенсационную победу Трампа, да и сейчас практически везде наблюдается, несмотря на усилия СМИ и элит «своеобразное восстание масс». В Турции президент Реджеп Эрдоган подавил переворот, Анкару не охватил хаос. А это был бы ужасный сценарий, если брать во внимание роль Турции в НАТО, факт присутствия на ее территории баз ВВС США и исламских беженцев. «Выросла, к сожалению, также роль России на Ближнем Востоке — вмешательство Москвы в Сирии привело к тому, что с Кремлем должны больше считаться и Израиль, и Египет. В пользу России работает и то, что в Болгарии и Молдавии выбрали президентами пророссийские политики, — констатирует Чарнецкий. — Но, к счастью, НАТО после долгих лет сна показал, что он жив и хочет играть важную роль в сфере глобальной безопасности: саммит в Варшаве стал большим успехом Польши и стран Прибалтики. А еще Польша в 2016 году вела самостоятельную внешнюю политику, как одно из крупнейших государств ЕС».

Свои прогнозы, впрочем, есть не только у политологов и политиков. Звезды подсказывают и польским предсказателям с ворожеями, правда, в основном ограничиваются положением дел в стране. Своим видением с таблоидом Super Express в канун Нового года поделился астролог Казимеж Ольшевский. Он предрекает хорошие новости правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Уникальный расклад планет гарантирует президенту PiS Ярославу Качиньскому, что тот по-прежнему будет самым важным политиком в Польше. Круг его последователей расширится, а те, которые идут вслед за паном президентом в течение многих лет, будут делать это с еще большим рвением. Качиньский не уйдет на пенсию, как и раньше будет дирижировать президентом страны Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло, отказываясь выдвинуться на первый план. Никто не нарушит его спокойствия, даже бывший премьер Дональд Туск, ныне глава Европейского совета, который не вернется из Брюсселя в Польшу как принц на белом коне. Однако сменщик Туска на посту президента партии «Гражданская платформа» (РО) Гжегож Схетына должен быть осторожен — гороскопы говорят, что ему грозит отставка.

Однако со звездами спорят карты Таро, который не столь оптимистичны в отношении перспектив правящей партии. Известная польская ворожея Анна Кемписты представила таблоиду Fakt сделанный ею расклад на 2017 год. Ярославу Качиньскому стоит остерегаться этого года — его в политике ждет «минное поле», так как поляки не будут хорошо воспринимать главу правящей партии. Все плохо и для президента Дуды. Его планы потерпят крах, обещания не исполнятся, карьера будет поставлена под угрозу. От Дуды отвернется «некий мужчина», и с этого момента начнутся бедствия. Хотя скандал с участием президента выйдет на поверхность не раньше июня 2018 года. Опасные дни ждут пани Шидло — она выполнит некую чужую просьбу, после чего с большим трудом сохранит свою должность. А вот министру обороны Антонию Мачеревичу удержаться в кабинете министров не удастся, его переведут на должность руководителя какой-нибудь государственной компании, после чего уволят и оттуда.

Но самый интригующий расклад карты Таро дали на судьбу Дональда Туска. Председатель Европейского совета будет очень удовлетворен своей позицией, а в глазах поляков его политическая карьера будет рассматриваться как успех, но в течение ближайших 20 месяцев придется за это заплатить — скорее всего, в 2018 году из-за стресса получит язву, появятся проблемы с простатой. И главное. От него, говорит польская ворожея, отвернется женщина, с которой он прекрасно ладил в сфере политики, ее место займет мужчина. Что бы это значило? Неужели мир потустороннего намекает, что канцлер Меркель, которая несколько лет назад «эвакуировала» Туска из Варшавы в Брюссель, потеряет свое кресло? В любом случае, у нас впереди есть целых 12 месяцев, в течение которых мы и узнает, кто лучше видит будущее — политологи или экстрасенсы. политике, будет искать счастья за рубежом.