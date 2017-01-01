Эрдоган: цель теракта в Стамбуле – посеять хаос в Турции

Анкара, , 12:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью нападения террориста на ночной клуб в Стамбуле было посеять хаос по всей стране. Слова Эрдогана приводит сегодня, 1 января, CNN Turk.

«Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция решительно настроена на то, чтобы вырвать терроризм с корнем. Эрдоган добавил, что продолжит борьбу не только против вооружённых атак, но также «против экономических, политических и социальных диверсий».

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб и расстрелял его посетителей. По последним данным погибли 39 человек, в том числе 16 иностранных граждан. 69 человек получили ранения

Нападавший скрылся. Его ищут. Власти назвали произошедшее терактом. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.