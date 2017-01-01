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Новый генсек ООН призвал всех жителей планеты бороться за мир

Политика
«Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим»
Флаг ООН
© ИА REGNUM
Флаг ООН

Нью-Йорк, США, 1 Января 2017, 11:58 — REGNUM  Девятый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил сегодня, 1 января, со своим первым посланием к международному сообществу.

Гутерриш с сегодняшнего дня стал генеральным секретарем Всемирной организации. Он обратился к мировому сообществу с призывом бороться за мир и налаживать диалог между странами, невзирая на политические разногласия.

В своем обращении, распространенном на семи языках, включая русский, Гутерриш признался, что в первый день пребывания на посту административного главы ООН у него на душе неспокойно. Нового генсека ООН мучает вопрос, как помочь миллионам людей, ставших заложниками вооруженных конфликтов, «конца которым не видно».

Во всех этих конфликтах нет победителей — одни только проигравшие, подчеркивает Гутерриш. «Триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверия и страха, и этот порочный круг может сохранятся на протяжении нескольких поколений. Дестабилизируется положение в целых регионах, и никого не обходит стороной новая угроза глобального терроризма», — с горечью констатирует новый генеральный секретарь ООН.

Гутерриш призвал жителей планеты дать вместе с ним «общее новогоднее обещание». В этом обещании он предлагает ставить во главу угла достижения мира. «Пусть 2017 год станет для всех нас — простых граждан, правительств, руководителей — годом борьбы за преодоление наших разногласий», — сказал новый генсек ООН. Он призывает проявлять солидарность и сострадание в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, невзирая на различия в политических подходах.

Бывший премьер-министр Португалии также призвал прекратить огонь на полях сражений, а также добиваться урегулирования конфликтов за столом переговоров.

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