Новый год под минометными обстрелами встретили жители ДНР

Донецк, , 03:49 — REGNUM Минометный огонь со стороны ВСУ обрушился на жителей приграничных с Украиной территорий ДНР в первые минуты Нового года. Во время в очередной раз объявленного режима тишины по поселкам республики были выпущены орудия калибра 82 и 120 мм. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН) со ссылкой на источник в министерстве обороны ДНР.

«В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге страны. В считаные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин», — заявил источник в оборонном ведомстве республики.

Сообщается также, что в первые минуты Нового года обстрелу подверглись также западные окраины Донецка, поселок Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.

Информация о разрушениях уточняется. Сообщений о пострадавших и убитых пока не поступало.

Ранее замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин заявил о том, что за прошедшие сутки украинскими подразделениями 123 раза нарушили договор о прекращении огня, применяя гранатометы, минометы, БМП и стрелковое оружие.