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Берлин: вопивший о бомбе мужчина продолжил отмечать Новый год в полиции

Политика
Полицейские тут же задержали провокатора

Берлин, 1 Января 2017, 02:09 — REGNUM  Полицейские Берлина арестовали мужчину, кричавшего «бомба» во время празднования Нового года на площади перед Бранденбургскими воротами. Об инциденте сообщает в субботу, 31 декабря Associated Press со ссылкой на заявление полицейских.

Сообщение с х'штегом #nichtlustig, что в переводе означает «не смешно», полицейские Берлина разместили в социальной сети Twitter. По данным правоохранителей, один из празднующих, пришедших 31 декабря к Бранденбургским воротам, крикнул несколько раз «бомба, бомба, бомба», после чего был немедленно задержан полицией.

В ведомстве отметили также, что мужчина теперь празднует Новый год в отделении полиции.

Напомним в новогоднюю ночь возле Бранденбургских ворот Берлина собрались десятки тысяч горожан и гостей столицы Германии. Празднующие под открытым небом находятся под усиленным контролем со стороны полиции: место гуляний огорожено большими бетонными блоками во избежание повторения инцидента с грузовиком, произошедшим накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в толпу участников рождественской ярмарки в Берлине врезался грузовик, в результате чего погибли 12 человек и еще 48 получили ранения. Ответственность за террористический акт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России.

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