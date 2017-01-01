Николас Мадуро пошел на новые уступки оппозиции

Из тюрьмы выпущен оппозиционный кандидат на пост президента Венесуэлы на выборах 2006 года

Каракас, , 00:29 — REGNUM Николас Мадуро был вынужден пойти на новые уступки оппозиции. Отказ от них означал бы срыв переговоров об урегулировании внутриполитического конфликта, сообщает Diario El Pais.

Освобождено несколько оппозиционных активистов — участников протестных акций, которые прошли в феврале 2014 года. Также, выпущен из тюрьмы экс — кандидат на пост президента Венесуэлы на выборах 2006 года Мануэль Росалес.

В начале уходящей недели венесуэльская оппозиция отказалась продолжать переговоры, начатые при посредничестве Ватикана, если Николас Мадуро не пойдет на уступки, сообщает Reuters. Кроме этого, лидеры оппозиции заявили о начале «нового этапа гражданского неповиновения».

В свою очередь, Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена закупить российскую и китайскую военную технику и оружие в том числе для подавления беспорядков. Это оснащение поступит в распоряжение сил специального назначения. Президент Венесуэлы также отметил, что министр обороны страны в скором времени посетит Россию и Китай, чтобы подписать соглашения о поставках вооружения, комментирует Globo.

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