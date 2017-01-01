СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

30 декабря Россия и Турция распространили в СБ ООН проект резолюции в поддержку соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии. Как сообщает RT, за документ, соавторами которого стали Российская Федерация (РФ) и Турция, проголосовали все 15 стран — членов Совбеза.

«Армия Сирии и вооружённые группировки согласились соблюдать режим прекращения огня с 30 декабря, — говорится в сообщении. — Соглашение исключает группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря Россия и Турция распространили в СБ ООН проект резолюции в поддержку соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии, которое может стать прологом для подписания мирного договора.

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