Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонный разговор между политиками состоялся по инициативе израильской стороны

Москва, , 22:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров обсудили кризис в Сирии, а также палестино-израильское урегулирование. Об этом сообщает в субботу, 31 декабря, пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование, — говорится в сообщении. — Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества».

Помимо этого глава РФ и премьер-министр Израиля обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

Отмечается, что телефонный разговор между политиками состоялся по инициативе израильской стороны.

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