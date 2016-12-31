Медведев поздравил граждан РФ с наступающим Новым годом

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень тёплый и уютный праздник»

Москва, , 22:24 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан России с наступающим Новым годом. Видеозапись поздравления появилась на сайте правительства РФ.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень тёплый и уютный праздник, — заявил Медведев. — В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!»

Премьер-министр России также сообщил, что в новом 2017 году сбудутся все заветные мечты, в домах россиян будет царить согласие. Медведев пожелал жителям страны здоровья, счастья и любви.

Премьер-министр России также выразил надежду, что в 2017 году у граждан РФ осуществятся заветные мечты, дорогие и близкие люди будут счастливы и здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.

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