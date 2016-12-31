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МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»

Политика
Фабула обвинений против журналистов ИА REGNUM до сих пор засекречена
Мемориал «Брестская крепость»
Иллюстрация: Hero.bsu.by
Мемориал «Брестская крепость»

Минск, 31 Декабря 2016, 21:22 — REGNUM  Посольство России в Минске и МИД России до сих пор не имеют полной официальной информации о сути обвинений белорусских властей против журналистов ИА REGNUM, которых, как утверждается, обвиняют в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из Минска.

ИА REGNUM считает направленные против них репрессии политическими, вызванными их критикой фактического союза официального Минска с националистической и русофобской оппозицией. Уголовное дело против журналистов засекречено и не сообщено в главнейших положениях даже родственникам обвиняемых.

Таким образом, фактически поддержав действия официального Минска против ИА REGNUM, посол России в Минске и официальный представитель МИД России Мария Захарова сделали это «авансом», со слов политических представителей Белоруссии, не имея всех необходимых официальных документов следствия по сути обвинений и после того, как политический характер формально уголовных обвинений признала министр информации Белоруссии Лилия Ананич.

Авторы ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были арестованы 7 и 9 декабря 2016 и находятся следственном изоляторе в Минске.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии

Читайте развитие сюжета: Мининформ Белоруссии признал политическими свои репрессии против СМИ

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