Порошенко вручил Маккейну «наградное украинское оружие»
«На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием»
Киев, 31 Декабря 2016, 20:58 — REGNUM Сенатор США Джон Маккейн 31 декабря получил от президента Украины Петра Порошенко наградной автомат украинского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Twitter.
«На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием», — написал Цеголко, прикрепив соответствующее фото.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми территориями.
После этого новые власти Украины объявили о начале проведения «АТО» в Донбассе.
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