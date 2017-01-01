ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России

«2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед»

Москва, , 23:55 — REGNUM Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ни один из (в том числе и особенно — российских) телеканалов в Белоруссии третий год подряд не будет транслировать новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В России белорусские телеканалы пока не вещают и жители России не могут напрямую увидеть новогоднее обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В последний раз обращение Владимира Путина было показано в Белоруссии в 2014 году.

ИА REGNUM решило восполнить этот пробел, созданный российскими телеканалами, и дать возможность жителям Белоруссии посмотреть новогоднее обращение российского президента наряду с гражданами России ‑ и тем вновь ощутить себя гражданами единого Союзного Государства России и Белоруссии.

С Новым годом, братья-белорусы! С новым счастьем!

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