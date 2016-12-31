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В Вашингтоне приземлился отправленный за дипломатами РФ самолет

Политика
29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама своим указом ввел новые «ограничительные меры» против юридических и физических лиц РФ за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США

Вашингтон, 31 Декабря 2016, 19:57 — REGNUM  В столицу США прибыл самолёт Ил-96, который доставит в Россию дипломатов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Вашингтоне Николая Лахонина.

По его словам, спецборт приземлился в субботу, 3 декабря, в аэропорту имени Даллеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама своим указом ввел новые «ограничительные меры» против юридических и физических лиц РФ за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из США 35 сотрудников посольства РФ.

В ответ на это глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва никого высылать не будет, хотя общепринятая дипломатическая практика предусматривает зеркальную высылку аналогичного числа американских дипломатов.

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