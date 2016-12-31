Путин и Рухани обсудили перемирие в Сирии

30 декабря 2016 г. Россия распространила в СБ ООН проект резолюции в поддержку соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии

Москва, , 19:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Исламской Республики Иран Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане, — говорится в сообщении. — Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса».

Помимо этого главы РФ и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2016 г. Россия распространила в СБ ООН проект резолюции в поддержку соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии, которое может стать прологом для подписания мирного договора.

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