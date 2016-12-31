Президентские выборы в Парагвае-2018: кампания уже началась?

Асунсьон, , 16:29 — REGNUM До президентских выборах в Парагвае остается больше года. Они назначены на 2018 год. Однако, потенциальные кандидаты уже начали борьбу за голоса избирателей, активно используя для этого как СМИ, так и социальные сети.

Не последнее место во внутриполитической борьбе отводится Фемиде. Так, лидер Аутентичной Радикальной Либеральной партии Парагвая (PLRA), экс-кандидат в президенты Парагвая на выборах 2013 года Эфрен Алегр обратился в Высший суд избирательной юстиции с жалобой на действующего президента Орасио Картеса. Эфрен Алегр уверен, что Картес вводит в заблуждение народ Парагвая «уже начатой предвыборной агитацией». Во-первых, предвыборная компания еще не объявлена. Во-вторых, Картес, согласно Конституции, не может баллотироваться еще на один срок, комментирует La Radio del Sur.

Эфрен Алегр такде уверен, что Орасио Картес пытается возродить диктаторские методы правления. А парагвайцы настроены «жить в мире, в условиях демократии и уважения к закону и Конституции». Алегр отметил, что Орасио Картес не заботится о нуждах людей, писало ранее издание Ultima Hora

В то же время, правящая партия Колорадо подала в суд на бывшего президента Фернандо Луго, который был подвергнут импичменту. А Высший суд избирательной юстиции постановил, что Луго не может более выдвигаться на президентский пост на выборах 2018 года.

Однако, согласно результатам социологических опроса, опубликованных консалтинговым центром CIES, экс-президент Парагвая Фернандо Луго по популярности опережает других потенциальных кандидатов на пост президента Парагвая. За него готово проголосовать 31,9% избирателей, сообщает La Radio del Sur. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луго оказывают поддержку не только парагвайские избиратели, но и лидеры целого ряда стран Латинской Америки, которые оценивают его отстранение от власти как государственный переворот..Фернандо Луго был избран президентом Парагвая в 2008 году как кандидат от коалиции левых сил. 22 июня 2012 года ему был объявлен импичмент, который многие эксперты считают операцией американских спецслужб по устранению неугодного им политика.

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