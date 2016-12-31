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Морской спор между Чили и Боливией продолжается

Политика
Делегация Боливии 4 января вылетает в Гаагу для подготовки официального ответа Чили

Ла-Пас, 31 Декабря 2016, 16:05 — REGNUM   Министр иностранных дел Боливии Давид Чокехуанка заявил, что 4 января 2017 года проведет консультации в Международном Суде в Гааге (МС), где рассматривается морской спор между его страной и Чили.

В ходе консультаций, в которых примут участие Генеральный прокурор Боливии Гектор Арсе, представитель Боливии в Международном суде в Гааге Эдуардо Родригес, а также, эксперты в сфере международного права, будет обсуждаться текст ответа Боливии на официальный запрос Чили. Этот ответ должен быть представлен до 21 марта, сообщает La Radio del Sur.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда. Напомним, что в апреле с.г. Эво Моралес объявил о своем решении передать еще один иск против Чили в Международный суд в Гааге. На сей раз речь идет о «речном споре» — об использовании вод реки Силала.

Читайте ранее в этом сюжете: Боливия и Чили: конфликт вокруг дальнобойщиков

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