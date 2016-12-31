Минюст Украины требует от РФ выдать осужденного шпиона Выговского

Украинский гражданин Валентин Выговский признался в шпионаже и получил 11 лет тюрьмы

Киев, , 15:53 — REGNUM Министерство юстиции Украины потребовало от Российской Федерации вернуть осужденного за шпионаж в России украинского гражданина Валентина Выговского. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Минюста Украины.

Сообщается, что украинский Минюст направил соответствующие документы в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации в отношении Валентина Выговского в соответствие с законодательством Украины. Минюст также ссылается на положения Конвенции о передаче осужденных лиц.

Ранее Минюст Украины уже направил в Минюст России запрос об экстрадиции Выговского. Этот украинский гражданин был осужден за шпионаж в России в 2014 году.

При этом Выговский в суде признал свою вину, рассказав, что собирал информацию о российских военных самолетах. Он был осужден на 11 лет колонии строгого режима.