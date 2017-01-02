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Политика на Камчатке в 2016 году: победа «ЕР» на выборах, новый мэр столицы

Политика
От главных выборов года на Камчатке не ждали никаких сюрпризов, да и назначение нового мэра не вызывало большого ажиотажа

Петропавловск-Камчатский, 2 Января 2017, 08:56 — REGNUM  Политическая жизнь в 2016 году на Камчатке обозначилась большой избирательной кампанией осенью и выборами мэра в декабре. Ни то, ни другое не принесло больших сюрпризов или каких-либо неожиданностей.

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Большая избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы и законодательного собрания Камчатки проходила на полуострове без особых проблем. Не было острых дискуссий, участники не применяли черных технологий, и в и тоге, предсказуемо, все лавры себе забрала «Единая Россия».

Депутат Госдумы по одномандатному округу от Камчатки — единоросс Константин Слыщенко, который после выборов оставил пост главы Петропавловска. Кроме того, вице-спикером нижней палаты российского парламента стала Ирина Яровая, которая на протяжении всей карьеры в Госдуме позиционирует себя как депутат от Камчатки, хотя на этот раз избиралась по списку Дальнего Востока.

Члены «Единой России», выигравшие выборы в Законодательное Собрание Камчатки, взяли в региональном парламенте 21 мандат из 28 возможных. За партию власти на полуострове проголосовали 44 210 человек (48,25%), за ЛДПР — 21 058 (22,98%), за КПРФ — 13 882 (15,15%) и за «Справедливую Россию» — 6443 (7,03%).

По спискам партии от «Единой России» в парламент Камчатки прошли 8 политиков, еще 13-ть заняли свои места после победы по одномандатным округам. ЛДПР и КПРФ представляют три человека, а «Справедливую Россию» — 1.

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Что касается власти в Петропавловске-Камчатском, то тучи над тогдашним сити-менеджером Дмитрием Зайцевым здесь начали сгущаться еще весной. Источники сообщали, что правительство региона не довольно его работой. После окончания больших выборов в Госдму и Законодательное Собрание края, политик написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Правительство края сообщило, что губернатор Владимир Илюхин предложил ему место главы агентства по обращению с отходами, но тот отказался и уехал работать в администрацию губернатора Сахалина. Вопрос о том, кто возглавит Петропавловск, долго не стоял. Выбор пал на Виталия Иваненко, который уже несколько лет был сначала замом главы администрации города, а потом и первым заместителем. На этих должностях он фактически пережил двух сити-менеджеров — Елену Панченко (ушла в отставку после скандала с плохой организацией снегоочистки в городе) и Дмитрия Зайцева. При этом до этого Иваненко прочили пост министра ЖКХ региона и главы администрации Вилючинска — закрытого города подводников. Но в итоге его оставили в столице края.

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На должность главы Петропавловска был назначен конкурс, который вызвал немало вопросов из-за того, что комиссия, без видимых причин, скрывала имена претендентов. В итоге все равно победил Иваненко, который 30 декабря вступил в должность главы камчатской столицы. Срок его полномочий — 5 лет. Правда, эксперты отмечают, что так долго в этом кресле еще никому не удалось продержаться.

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