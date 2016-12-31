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СМИ: Китай готовится ввести санкции против Тайваня

Политика
Пекин опасается сближения Вашингтона с Тайбэем

Пекин, 31 Декабря 2016, 10:34 — REGNUM  Власти Китайской народной республики готовят санкции против Тайваня. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Reuters.

Сообщается, что официальный Пекин рассматривает введение ограничительных мер против Тайваня в связи с тем, что избранный президент США Дональд Трамп выказал открою поддержку властям острова.

Напомним, после победы на выборах президента США Трамп провел телефонный разговор с лидеров Тайваня Цай Инвэнь. Американские президенты долгое время избегали контактов с лидерами Тайваня поддерживая политику «одного Китая». При этом на военную поддержку Вашингтона Тайбей всегда рассчитывает и получает её.

Трамп эту политику отбросил, заявив, что у США сильные экономические и военные связи с Тайванем и избегать прямых контактов было бы неправильно. В Пекине это заявление восприняли в штыки, так как считают Тайвань своей территорией, несмотря на то, что остров контролируют политические осколки Китайской республики.

МИД Китай сделал представление США в связи с телефонным разговором Трампа с лидером Тайваня.

Пекин готовит ряд ограничительных мер против Тайваня. Санкции предусматривают экономические ограничения, а также проведение военных учений у острова.

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Политика Китая
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