СМИ: Китай готовится ввести санкции против Тайваня

Пекин, , 10:34 — REGNUM Власти Китайской народной республики готовят санкции против Тайваня. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Reuters.

Сообщается, что официальный Пекин рассматривает введение ограничительных мер против Тайваня в связи с тем, что избранный президент США Дональд Трамп выказал открою поддержку властям острова.

Напомним, после победы на выборах президента США Трамп провел телефонный разговор с лидеров Тайваня Цай Инвэнь. Американские президенты долгое время избегали контактов с лидерами Тайваня поддерживая политику «одного Китая». При этом на военную поддержку Вашингтона Тайбей всегда рассчитывает и получает её.

Трамп эту политику отбросил, заявив, что у США сильные экономические и военные связи с Тайванем и избегать прямых контактов было бы неправильно. В Пекине это заявление восприняли в штыки, так как считают Тайвань своей территорией, несмотря на то, что остров контролируют политические осколки Китайской республики.

МИД Китай сделал представление США в связи с телефонным разговором Трампа с лидером Тайваня.

Пекин готовит ряд ограничительных мер против Тайваня. Санкции предусматривают экономические ограничения, а также проведение военных учений у острова.