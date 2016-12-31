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Новый год по-корейски: Митинги, импичмент и Пан Ги Мун

Политика
Праздники не остановят политический кризис

Сеул, 31 Декабря 2016, 06:44 — REGNUM  Миллион человек снова выходит на субботний митинг протеста в Южной Корее, уже ставший традиционным — гражданам не мешали холодная погода и противодействие властей, не останавливает их и приближающийся Новый год, передает Associated Press 31 декабря.

В митингах протеста в Южной Корее еженедельно участвуют до 1,5 млн человек. В ноябре митинги проходили на площади возле президентского дворца в Сеуле, сейчас место проведения массовых акций — возле Конституционного суда: после отставки президента Пак Хын Ке с поста главы государства решение об ее импичменте, уже утвержденное парламентом, должна признать высшая судебная инстанция страны.

На решение вопроса у Конституционного суда по закону осталось около 150 дней. Ппротестующие каждый раз требуют «не затягивать» и принять решение об импичменте Пак Хын Ке немедленно.

Стоит отметить, что все митинги в этом году проходили мирно. Не отмечено ни задержаний, ни серьезных столкновений с полицией. Граждане даже не вступают в столкновения со сторонниками Пак Хын Ке, которые также проводят свои менее крупные, но также заметные акции в непосредственной близости.

Политический кризис в Южной Корее начался с «коррупционного скандала», в который оказалось замешано ближайшее окружение президента страны, крупнейшие корпорации. такие как Lotte Group и Samsung, Пенсионный фонд и Федерация промышленности Кореи.

Примечательно, что происходящее в азиатской стране совпало по времени с уходом с поста генсека ООН Пан Ги Муна, уроженца Южной Кореи. Многие уверены, что уже в январе Пан Ги Мун вернется в Южную Корею и впоследствии будет баллотироваться на пост президента страны.

Сам Пан Ги Мун «косвенно подтверждает» президентские амбиции, но не торопится раскрывать все планы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня последний день Пан Ги Муна на посту Генерального секретаря Организации объединенных наций, который он занимал десять лет. По этому поводу уходящий генсек уже заявил, что «чувствует себя Золушкой»: «Завтра в полночь все изменится».

Читайте ранее в этом сюжете: «Чувствую себя Золушкой» — последний день Пан Ги Муна в ООН

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