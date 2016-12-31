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Племянника Кеннеди будут еще раз судить за убийство

Политика
Злоключения семьи Кеннеди продолжаются на протяжении нескольких поколений

Хартфорд, США, 31 Декабря 2016, 05:12 — REGNUM  Майкл Скакел, племянник вдовы Роберта Кеннеди, Этель Кеннеди, может снова вернуться в тюрьму — Верховный суд штата Коннектикут отклонил решение суда низшей инстанции и возобновил дело об убийстве Марты Моксли, совершенного в 1975 году, передает Associated Press 31 декабря.

Скакел был признан виновным в убийстве в 2002 году и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Его двоюродный брат, Роберт Кеннеди-младший был главным защитником Скакела, и даже выпустил книгу, в которой доказывал невиновность своего родственника.

В 2013 году Скакел был освобожден под залог в $1,2 млн, однако сейчас суд вернул дело для повторного рассмотрения в связи с «открывшимися обстоятельствами» и «юридическими ошибками», допущенными в делопроизводстве, в связи с чем 53-летний Майкл Скакел снова может быть помещен в тюрьму.

«Так и должно быть. Я очень, очень рада. Он тонет, и мне это очень приятно», — прокомментировала решение суда Дороти Моксли, мать Марты Моксли, в убийстве которой обвиняется представитель семьи Кеннеди.

Семья Кеннеди является одной из самых известных семей политиков в США — известной и благодаря делам ее представителей, и благодаря убийствам, катастрофам, уголовным осуждениям и прочим «трагическим случайностям», которыми заканчивалась карьера многих представителей семейства.

Джон Фитцжеральд Кеннеди, 35-й президент США известен «оттепелью» в отношениях с СССР и загадочной смертью от пули снайпера 22 ноября 1963 года в Далласе. Его брат Роберт Фрэнсис Кеннеди, сенатор штата Нью-Йорк, баллотировался на пост президента США в 1968 году, однако также скончался от огнестрельного ранения 6 июня 1968 года — на кандидата в президенты было совершено покушение во время произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.

Примечательно, что избранного президента США Дональда Трампа сравнивали и с тем, и с другим Кеннеди. Причем во время избирательной кампании — с Робертом, а после победы на общенациональных выборах 8 ноября — с Джоном.

Злоключения семьи Кеннеди со смертью братьев Джона и Роберта не закончились — на протяжении нескольких поколений представители известной фамилии погибали в автокатастрофах, от передозировок наркотиками, подвергались уголовному преследованию. Похоже, что и новое поколение Кеннеди не избежит этой участи.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера полиция Аспена арестовала 22-летнего Джона Коннора Кеннеди, внучатого племянника президента США Джона Кеннеди, за драку в баре и сопротивление полиции — отпрыску известной фамилии грозит суд, уже назначенный на 22 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция США арестовала Джона Кеннеди

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