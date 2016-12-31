СБ ООН обсудит российский проект резолюции по Сирии 31 декабря

Голосованию по проекту будет предшествовать закрытое заседание Совета безопасности

Нью-Йорк, США, , 04:59 — REGNUM Голосование в Совете безопасности ООН по предложенному российской стороной проекту резолюции по Сирии состоится в субботу, 31 декабря. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН, передаёт телеканал RT.

Уточняется, что голосованию по Сирии будут предшествовать закрытые консультации, начало которых запланировано на 11:00 по местному времени.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря Россия распространила в СБ ООН проект резолюции в поддержку соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии, которое может стать прологом для подписания мирного договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта готовы начать мирные переговоры в Астане.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил надежду, что Совет безопасности ООН поддержит предложенный проект единогласно.

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