Оппозиция Конго «проконтролирует», как президент Кабила передаст власть

«Премьер-министр переходного периода» будет контролировать, как президент и избирком африканской страны выполняют соглашение с оппозицией

Киншаса, , 03:59 — REGNUM Согласно принятому соглашению между президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой, премьер-министром страны на переходный период до выборов в конце 2017 года будет назначен представитель оппозиции, передает Agence France Presse 31 декабря.

«Премьер-министр переходного периода» должен будет проконтролировать выполнение президентом и Избирательной комиссией страны основных обязательств по подготовке к предстоящим президентским выборам.

Известно, что данный пункт соглашения был основным «камнем преткновения» между Кабилой и оппозицией на переговорах, которые проходили в Киншасе при посредничестве Римско-католической церкви. Переговоры находились на грани срыва, однако вчера президент пошел на соглашение с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Конго Джозеф Кабила подписал соглашение об уходе в отставку после выборов, которые должны быть проведены до конца 2017 года, а также отказался менять конституцию страны. не позволяющую действующему лидеру баллотироваться на третий срок.

Выборы президента в Конго должны были состояться еще в ноябре 2015 года, однако голосование все время откладывалось «по техническим причинам» — избирательная комиссия страны до сих пор не составила список избирателей. Оппозиция обвиняла президента Кабилу в намеренном затягивании процесса, вопрос проведения выборов уже несколько раз становился причиной массовых беспорядков в африканской стране.

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