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Среди персон нон грата в США оказался повар консульства РФ в Сан-Франциско

Политика
Сотрудникам российского консульства вместе с семьями придётся встречать Новый год в самолёте

Сан-Франциско, США, 31 Декабря 2016, 03:58 — REGNUM  Повар Генерального консульства России в Сан-Франциско оказался среди российских дипломатических работников, высылаемых из Соединённых Штатов. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Одной из персон, которые высланы, оказался шеф-повар консульства. Уроженец Ярославля, он является профессиональным поваром, чьим мастерством в течение трёх лет наслаждались сотни гостей консульства. Он уедет вместе со своей женой и двухлетним сыном», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС генконсул Сергей Петров, всего из диппредставительства высылаются четыре сотрудника. Вместе с членами их семей — одиннадцать человек. «Новый год им придётся встречать в воздухе, без ёлки и без подарков», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись, в частности, ФСБ, ГРУ и ещё ряда организаций.

Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

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