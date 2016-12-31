Спецслужбы Израиля сообщают о возможности терактов в Индии

Тель-Авив, , 02:43 — REGNUM Спецслужбы и официальные лица Израиля предостерегли граждан страны от визита в Индию на новогодние каникулы — в стране возможны теракты, акцент экстремисты делают на туристических объектах, передает Associated Press 31 декабря.

«(Существует) возможность террористических актов и нападений на западных туристов на юге и западе страны, в ближайшем будущем», — говорится в правительственном заявлении.

Согласно заявлению антитеррористического комитета правительства Израиля, главную опасность для туристов представляют «рынки и пляжные вечеринки».

Индия является популярным местом для проведения Нового года для израильских туристов и одновременно с этим — страной повышенной террористической опасности. В государстве с самым большим числом мусульман в мире действуют десятки радикальных исламистских организаций, в том числе печально известное «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Впрочем, и «дома» у израильтян все не так уж благополучно — в результате нападений на гражданских и военных со стороны радикальной группировки ХАМАС, с 2010 года в ближневосточном государстве погибло не менее 1000 граждан Израиля.