Минобороны: В первый день перемирия в Сирии зафиксировано 12 обстрелов

Москва, , 02:34 — REGNUM В Сирии за сутки 30 декабря зафиксировано 12 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в провинции Алеппо, обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) подверглись населённый пункт Шурфа, а также кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра и Джамаия Фатх города Алеппо.

В провинции Дамаск обстреливались населённые пункты Джуабар, Кепта, Хауш-Насри и город Дамаск, в провинции Хама — город Хама.

Читайте также: Представитель боевиков считает, что прекращение огня играет на руку Асаду

Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населённых пунктов в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1079.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами боевиков в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Читайте также: Россия подготовила резолюцию СБ ООН по Сирии

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. В течение суток проведено три гуманитарных акции в городе Алеппо: в пункте временного размещения в районе Аль-Азизия мирным жителям передан около 500 кг гуманитарной помощи, в школе в районе Махмуд-Хури — около 700 кг, в школе в районе Аль-Хамдания, в квартале «3000» — около одной тонны.

Для мирных жителей также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Как передавало ИА REGNUM, в соответствии с соглашением, достигнутым по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном, в ночь на 30 декабря вступил в силу режим прекращения огня во всех районах Сирии, где происходят боестолкновения правительственных войск с так называемой умеренной оппозицией.

О прекращении боевых действий заявили вооружённые группировки «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Алъ-Джабхат аьи-Шамия».

Читайте также: Станет ли мир в Сирии устойчивым