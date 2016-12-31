Бурунди выводит войска из Сомали

Бужумбура, , 02:25 — REGNUM Командование военного соединения армии Бурунди, входящего в совместную группировку войск африканского союза, заявило о выводе своих солдат и офицеров из Сомали, передает Assocciated Press 31 декабря.

Согласно распространенной информации, решение Бурунди о выводе контингента из Сомали связано с долгами миссии Африканского союза перед военнослужащими из Бурунди — 5500 военных, входящих в совместную 22-тысячную группировку, не получали зарплату уже 11 месяцев.

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза сообщил, что окончательное решение будет принято в январе, до этого срока «есть надежда» урегулировать долги Африканского союза и правительства Сомали перед военными.

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) была создана в 2007 году, для противодействия террористической группировке «Аль Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящий момент основной угрозой в Сомали являются уже террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — большая часть местных исламистов присягнула международной террористической группировке халифатистов из Ирака.

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