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ВВС США «поздравляют» жителей Мосула с Новым годом — новыми бомбардировками

Политика
Число беженцев из осажденного города возросло до 120 тыс. человек

Мосул, Ирак, 31 Декабря 2016, 01:29 — REGNUM  Армия Ирака ведет масштабное наступление в восточной части Мосула, за сутки кровопролитных боев военным удалось выбить боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с большей части района Хадбаа, передает Associated Press 31 декабря.

Неожиданный напор иракской армии «вызвал панику» среди мирных жителей района, жители бегут из города, очевидцы сообщают о большом количестве раненых, которые доставляются военными грузовиками в госпитали в Эрбиле.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября и зашла в тупик уже к началу ноября — как честно сообщают журналисты, «из-за наличия внутри Мосуле более одного миллиона гражданских лиц, жестокого сопротивления и отсутствия опыта ведения войны в городских условиях у большинства иракских подразделений».

Новое масштабное наступление сухопутных сил армии Ирака на второй по величине город в стране, удерживаемый исламистами, началось только два дня назад, после нескольких недель полного затишья на фронтах.

Несмотря на отсутствие прогресса «на земле», все это время Мосул подвергался бомбардировкам ВВС армии Ирака и США с воздуха — военные уже отчитались об уничтожении всех мостов в городе и регулярно подвергают обстрелу жилые кварталы, в которых до сих пор остается не менее 1,3 млн гражданских лиц.

За последние дни активность бомбардировок возросла, что привело к увеличению числа беженцев из осажденного города. По информации ООН, на данный момент число беженцев из Мосула составляет 120 тыс. человек. Большинство беглецов находится в лагерях беженцев на территории Иракского Курдистана.

Число мирных жителей, погибших и раненых в результате действий «антитеррористической коалиции» до сих пор остается неизвестным. Журналисты сообщают о «тысячах убитых», однако точные цифры человеческих потерь, как комбатантов, так и гражданских, ни разу не были предоставлены командованием войск с момента начала операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и президент США Барак Обама на Генеральной Ассамблее ООН сделали совместное заявление о грядущем освобождении Мосула к концу года.

Сейчас называются другие сроки — премьер-министр аль-Абади надеется «уничтожить террористов» за ближайшие три месяца, командующий операцией, американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сообщает, что для освобождения города понадобится не менее двух лет.

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Освобождение Мосула
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