«Чувствую себя Золушкой» — последний день Пан Ги Муна в ООН

«Миллионы людей будут смотреть, как я потеряю свою работу»

Нью-Йорк, США, , 00:49 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, руководивший международной организацией в течение десяти лет, сегодня покидает свой пост, передает Associated Press 31 декабря.

Сегодня Пан Ги Мун провел прощальную встречу с сотрудниками в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и поблагодарил их за работу.

«Спасибо вам!» — сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун также попросил своих соратников и далее «фокусироваться» на защите прав человека и достоинства людей. Кроме того, уходящий генсек рассказал, что он чувствует, покидая пост главы ООН.

«Я чувствую себя Золушкой, — говорит Пан Ги Мун. — Завтра в полночь все изменится. Завтра вечером, накануне Нового года, я буду на Таймс-сквер. Миллионы людей будут смотреть, как я потеряю свою работу».

Тем не менее, Пан Ги Мун сохраняет оптимизм и «уверенно смотрит в будущее», хотя пока и не раскрывает всех своих планов.

Как сообщало ИА REGNUM, новым генсеком ООН был избран бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам Антониу Гутерриш, который заменит Пан Ги Муна на посту уже 1 января.

Многие ожидают, что сам Пан Ги Мун после окончания своей карьеры в ООН вернется в Южную Корею — для участия в выборах президента страны, несколько месяцев находящейся в ситуации жестокого политического кризиса. По крайней мере, его там уже ждут — «под генсека» создается новая партия, бывшие члены правящей «Сэнури» хотят видеть его своим новым главой.

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