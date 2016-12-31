Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу

Калининград, , 23:53 — REGNUM



О том, что существует вероятность энергетического блэкаута Калининградской области России не так давно говорилось на большой пресс-конференции президента России, на эту же тему осенью давал интервью ИА REGNUM бывший начальник департамента Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) правительства Калининградской области Юрий Злобин.

Начальник департамента сообщил, что планы Евросоюза энергетическую изоляцию Калининградской области не только допускают, а конкретно предусматривают. Злобин имеет в виду глобальные проекты в электроэнергетическом и газовом секторе стран Прибалтики по 3-му энергопакету ЕС, реализуемые в течение более чем десяти лет и в 2015 году успешно завершённые.

Главная цель этих проектов — вывести балтийские энергосистемы из режима совместной работы с ЕЭС России. Но если для этого у Евросоюза сейчас есть полная готовность…, — сказал Юрий Злобин.

Вот на последней фразе и остановимся: господин Злобин ее декларирует, но никак не раскрывает. А дьявол, как ему и положено, кроется в деталях. Анализирует онлайн-журнал «Геоэнергетика.ru».

В отличие от господина Злобина, Еврокомиссия уверенна, что отсоединение энергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы от системы БРЭЛЛ технически возможно не ранее 2025 года, при этом никакой гарантии того, что это вообще произойдет, давать никто не собирается. Почему? Да исключительно в связи с тем, что весь вопрос — в цене вопроса. Давайте остановимся на том, во что выливается цена в данном конкретном случае.

Начнем с юга, с Литвы. В декабре 2015 закончено подсоединение к сетям Польши — LitPolLink мощностью 500 МВт, планируется и вторая смычка, чтобы довести мощность до 1 000 МВт. Проложен кабель из Швеции по проекту NordBalt, планируемая мощность передачи — 700 МВт. Что тот, что другой, стоили казне Евросоюза от 500 до 600 млн евро. Что тот, что другой в течение 2016 года останавливались по 10−12 раз — аварии и последующие ремонты. В чем проблема — ведь только-только успели построить? Давайте отвлечемся на секундочку от политики и поговорим о сугубо технических делах.

Южное соединение Польша-Литва это не просто дела двух этих стран — это проект соединения Западной синхронной зоны UCTE с синхронной зоной БРЭЛЛ (Белоруссия Россия Эстония Литва Латвия). Соединения двух систем переменного тока, работающих на разных частотах, да еще такой мощности, пока ни разу не удавалось сделать надежными, бесперебойными без использования вставок постоянного тока (далее в тексте — ВПТ). Что это такое, понять достаточно просто. Переменный ток из одной синхронной зоны, на подходе к пункту перетока трансформируют в постоянный, затем этот постоянный трансформируется в переменный ток синхронной зоны, действующей за пунктом перетока. Подходит 60-герцовая линия переменного тока, его делают постоянным, трансформируют в переменный 50-герцовый — и он «идет» дальше. Не будем вспоминать о том, как в советские времена строили ВПТ для экспорта электроэнергии из СССР в Финляндию — цены тогда были совершенно другими, ведь с той поры прошло почти полвека.

Есть куда как более свежий пример: при помощи ВПТ производства Siemens в 2013 году было выполнено соединение энергосетей Грузии и Турции, мощность перетока на котором составляет 350 МВт. В комплекте к ВПТ идет и сопутствующее оборудование: аппаратура контроля и управления, тиристорные преобразователи, фильтры переменного тока. Для перетока 350 МВт понадобилось два таких комплекта, стоимость каждого — 85 млн евро. Соответственно, для проекта LitPolLink таких комплектов понадобится шесть (1 000 МВт), для проекта NordBalt — еще 4. Стоимость 10 комплектов — 850 млн евро, поскольку немецкая продукция такого уровня сложности вряд ли стала дешевле. И это — только соединения Литвы.

Северная сторона, соединения Эстонии и Финляндии — это соединение БРЭЛЛ и Северной синхронной зоны Nordel. Два кабеля — Estlink 1 и Estlink 2, общая мощность — 1 000 МВт, то есть еще 6 комплектов ВПТ или еще 510 млн евро. Соединение Латвии и Швеции пока зависло в воздухе или, точнее, в коридорах Еврокомиссии, где заняты поисками необходимого финансирования в количестве 175 млн евро.

Итого: только надежное соединение стран Прибалтики с синхронными системами Центральной Европы и Северной Европы обойдется Евросоюзу 1,36 млрд евро.

Рассчитывать, что такая сумма найдется в бюджетах стран, которые не так давно были позиционированы как «балтийские тигры»? Маловероятно. Будет ли финансирование со стороны ЕС? Если его будут планировать, то придется искать деньги и на все остальное энергетическое хозяйство: существующая система ЛЭП, подстанций и трансформаторного хозяйства локализовано преимущественно с востока на запад, а под полномасштабную работу системы энергопередачи в направлении север-юг придется выстраивать совершенно новую сеть. Со всеми вытекающими — к примеру, с выкупом земельных участков под ЛЭП, под подстанции. В какую сумму это может вылиться, пока можно только гадать, но очевидно, что и в этом случае речь будет идти о сотнях миллионов евро. Будет ли Брюссель тратить такие деньги на выполнение политического (пока другого не имеется) решения об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ к 2025 году?

Брюссель предпочитает не торопиться, а Россия предпочитает общаться напрямую с начальниками, а не с безропотными подчиненными, от которых мало что зависит. В конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефович договорились продолжить работу по подписанию межправсоглашения по единому российско-белорусскому-прибалтийскому энергокольцу. Что именно обсуждали высокие договаривающие стороны, неужели вопросы Прибалтики с ее стремительно уменьшающимся населением, которому и предстоит оплатить все затраты Евросоюза в случае гипотетического отключения от БРЭЛЛ? Вовсе нет, речь шла совсем о другом: о соединении БРЭЛЛ и UCTE, Центрально-Европейской синхронной энергосистемы.

И это — намного перспективнее, чем разнообразные политические интриги господ прибалтов. Напомним, что в 2025 году, если ничего не изменится, Германия остановит все имеющиеся у нее атомные реакторы. Зеленая энергетика и разнообразные игры с ВИЭ — дело интересное, перспективное, вот только перспективы остаться без электроэнергии куда отчетливее. В 2013 году были приостановлены работы по строительству Балтийской АЭС в Калининградской области. Не прекращены навсегда, а именно приостановлены. Нам остается только наблюдать, что перевесит в 2017 году: политический популизм имени Б. Обамы или тот самый европейский прагматизм. Предсказать ничего пока невозможно, так что каждый «зритель» может делать свои ставки.