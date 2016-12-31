Джулиани: Обама совершает низкие и мелкие поступки

Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Советник избранного президента США Дональда Трампа экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что попытки уходящей администрации Барака Обамы создать проблемы для избранного президента Трампа есть мелочность, с которой он ранее не сталкивался. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет электронная газета «Взгляд».

Джулиани заявил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы уходящий президент США создавал столько проблем для избранного президента, лишая будущего главу государства «очень важных рычагов» в работе с Москвой.

Экс-мэр Нью-Йорка обвинил Обаму в совершении «низких мелких поступков» которые, к тому же, «не так уж много значат».

Советник Трампа отметил, что даже если российская кибератака имела место, реакция администрации Обамы на нее слишком ничтожна и запоздала. «Если это правда, то ответ все равно должен был быть сильнее», — сказал Джулиани.

Экс-мэр посоветовал Трампу не принимать на веру данные спецслужб, так как Обама, по его мнению, получает недостоверные, либо политизированные разведданные. Джулиани считает, что новой администрации следует инициировать собственное расследование кибератак.

Напомним, 29 декабря, Обама объявил о введении новых антироссийских санкций и высылке 35 российских дипломатов. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не будет в ответ на недружественные шаги уходящей администрации Обамы высылать американских дипломатов.