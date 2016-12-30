Порошенко пригласил Маккейна в Донбасс и авансом вручил ему орден Свободы

Киев, , 23:15 — REGNUM Петр Порошенко встретился с двумя членами Сената США. Встреча была плодотворной, каждый сенатор получил украинский орден, сообщает сайт президента Украины.

Сенатор Джон Маккейн получил из рук Порошенко орден Свободы. Сенатору Линдси Грэму достался орден Ярослава Мудрого. Неизвестно точно, за какие заслуги был награжден Джон Маккейн, но Линси Грэм внес «весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США».

Не исключено, что Джон Маккейн получил высокую награду за спокойную реакцию на гостеприимное предложение Петра Порошенко посетить Донбасс.

Отдельно украинский президент поблагодарил представителей Конгресса США за принятие закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине».

Президент Украины традиционно напомнил высоким гостям, что Украина борется за независимость и защищает в центре Европе свободу, демократию и ценности, полный список которых на сайте президента Украины не указан.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям