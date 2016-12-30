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Представитель боевиков считает, что прекращение огня играет на руку Асаду

Политика
Единственный способ достижения мира, считают боевики, это военно свержение сирийского правительства

Дамаск, 30 Декабря 2016, 22:49 — REGNUM  Представитель сирийской исламистской группировки Джабхат Фатех аль-Шам, которая раньше называлась «Фронт ан-Нусра», раскритиковал общенациональное соглашение по прекращению огня в Сирии, сообщает 30 декабря Reuters.

Группировка объявила в июле о своем разрыве с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому и изменила свое название.

Соглашение о прекращении огня она не поддерживает, так как считает, что оно позволит укрепиться режиму Башара Асада.

«Решение состоит в том, чтобы свергнуть преступный режим военным путем», — заявил представитель боевиков.

Напомним, соглашение о прекращении огня начало действовать 30 декабря в полночь. Однако, под данное соглашения не подпадают группировки, признанные террористическими.

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