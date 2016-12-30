Владимир Добрынин , , 22:37 — REGNUM

«За два срока своего правления он сумел заставить отвернуться от Америки самых верных ее союзников. И два катастрофических события, устроенные уходящим президентом в минувшую среду (28 декабря) и задумывавшиеся им как мажорные аккорды, символизирующие победу над Москвой, на самом деле оказались ударом «хромой утки» против себя и страны, им возглавляемой».

Приведенный абзац — не агитка из северокорейского издания. И даже не анонс из печатного органа французских, английских или, на худой конец, американских коммунистов. Цитата — из британской The Daily Express, газеты, почти животным восторгом заходившейся при оценке любых (очередных) санкционных заокеанских инициатив, направленных против России и движения натовских войск к ее границам.

«Первое из двух событий среды — встреча Обамы с японским лидером Синдзо Абэ в Перл-Харборе. Американцами задумывалась как исторический жест примирения со стороны Японии. Которая в итоге все же не принесла Америке своих извинений за надругательство над ней в 1941 году. Обама попытался представить встречу с Абэ как глобальное замирение в ожидании партнерства на условиях американского превосходства. Однако вылилось все это в чисто политический жест: пустую оболочку из теплых слов ни о чем», — констатирует автор анализа Стивен Поллард, неожиданно для себя приходящий к мысли, что все восемь лет правления Обамы казались наполненными победным содержанием, а оказались в результате бесполезным сотрясанием воздуха.

«Второе событие в среду происходило параллельно первому. В Вашингтоне Джон Керри, правая рука наиболее переоцененного и неумелого лидера Америки за всю ее историю, устроил, собрав журналистов, показательную порку Израилю. Точнее даже не экзекуцию, а сдачу вернейшего союзника США на Ближнем Востоке и проводника демократии антидемократическим мясникам. Лицедействуя, по-видимому, в последний раз в качестве госсекретаря, Керри вновь продемонстрировал уникальное сочетание некомпетентности, высокомерия и помпезности, так ни разу за время руководства Госдепом и не опровергнув тезиса о полной своей бесполезности на этом посту».

Не будет удивительным, если кто-то из читателей Express, привыкших изо дня в день черпать информацию о благодеяниях Обамы, Белого дома, Вашингтона и Америки в целом, на контрасте с картинками, иллюстрирующими зверства кровавых режимов Кремля, Дамаска, а также альянса звероподобного Асада с хитрым Путиным, не смог по прочтении трех процитированных выше абзацев захлопнуть отпавшую челюсть. Как не удивит и то, что далее вернуть ее на место этот читатель уже не имел никаких шансов: Поллард пошел вразнос, будто решил выплеснуть, наконец, наружу весь негатив, что копился годами и не имел по понятным причинам права на выход.

«Предавать союзников и стоять, наблюдая, как враги свободы рвут твоих еще минуту назад друзей на части — всегда было отличительной чертой администрации президента Обамы, — безжалостно хлестал британский аналитик. — В этом смысле очень показательной была ситуация 2012 года, когда Обама заявил, что «сирийский лидер решил использовать химическое оружие, чем перешел красную черту, и США будут действовать». США так и не «подействовали»: жесткие разговоры закончились откровенным проявлением слабости».

Уже тогда Обама проиграл Путину и даже не попытался как-то подретушировать поражение, отмечает автор.

«Такое проявление слабости в мировой политике всегда имеет последствия. Пагубные. Когда Россия вторгалась на украинские земли и отхватывала Крым, большой кусок европейского суверенного государства, президент США вновь стоял в стороне. Наблюдая равнодушно за происходящим и не вспоминая о том, как его предшественники в 1994-м заверяли Киев, что в обмен на обретение Украиной безъядерного статуса принимают на себя обязанность защищать эту страну от любой внешней агрессии. Гарантии сохранения существующих границ оказались пшиком, — в строчках Полларда уже проглядывают нотки садизма. — Больше того, после аннексии Россией Крыма Обама не рискнул, а точнее, испугался помочь Украине оружием, отказавшись его поставлять. Президент Путин вторгся на Украину практически беспрепятственно, потому что знал, что США своих союзников защищать не хотят».

«Поразительно, какую вереницу фатальных ошибок совершил в последние четыре года президент Обама, доведя свою страну до положения падшей ниц перед главными своими врагами. В этом контексте снятие санкций с Ирана — самый яркий пример. Позволить ведущим спонсорам мирового терроризма стать ядерной державой — куда уж больше? — вопрошает Поллард. — Сегодня Иран вместе с Россией уже хозяйничает в Ближневосточном регионе, его влияние все сильнее заметно в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене. Нет, каких бы ужасов ни рассказывали сегодня о президенте, принимающем присягу в январе будущего года, настоящим синонимом слова «катастрофа» является тот человек, что все еще квартирует в Белом доме».

«Благодаря Обаме США сегодня воспринимаются и рассматриваются исключительно как некое мягкотелое образование, неспособное отстаивать свои ценности и защищать мировые человеческие свободы. Это очень тревожный сигнал, — заключает автор. — И это — одна из причин, позволяющая говорить о том, почему лозунг новоизбранного президента Трампа «Сделать Америку снова великой» выглядит оптимистичным. Он хорошо резонирует с чувствами миллионов американцев, переживших восемь лет унижения правлением неудачника. Они, конечно, обеспокоены тем, что их новый президент может признать Крым российским, но осознание того, что грядет перезагрузка отношений с Москвой, дает им ощущение развязанных рук и зажигает звезду надежды. Если «вернуть Америке былое величие» — это серьезно, то стране предстоит тот самый взлет, в котором она нуждалась последние восемь лет».