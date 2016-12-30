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«Обама уже никого не пугает»

Политика
«Изгнание русских «шпионов» должно было стать эффектным хлопком дверью в исполнении уходящего президента США Барака Обамы, – пишет испанское электронное издание El Confidencial. – Однако вряд ли его «конвульсии со связанными руками» кого-то напугали»
Театр
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Театр

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 22:33 — REGNUM  «Изгнание русских «шпионов» должно было стать эффектным хлопком дверью в исполнении уходящего президента США Барака Обамы, — пишет испанское электронное издание El Confidencial. — Однако вряд ли его «конвульсии со связанными руками» кого-то напугали»

«Обама объявил свое решение о выдворении 35 членов российского дипломатического корпуса в Штатах «соразмерным ответным ударом России за ее вмешательство в президентские выборы. Он считает, что провести ответные кибератаки на Москву было бы делом опасным и незаконным, а простые санкции в этом случае не принесли бы нужного эффекта», — отмечает СМИ.

«Вчерашнее решение Барака Обамы изгнать большое количество оперативников российской разведки из США и другие карательные меры, предпринимаемые Обамой, удивляют большинство наблюдателей своей скоропалительностью, непредсказуемостью и неожиданностью, — констатирует корреспондент газеты Даниэль Ириарте. — В Белом доме уверены, что именно правительство России в действительности скрывается за кибероперациями, имевшими целью оказание влияния на избирательный процесс в США. К этим операциям можно отнести взломы почты Хиллари Клинтон, руководителя ее предвыборной кампании Джона Подесты, серверов Демпартии и слив информации порталу WikiLeaks».

Обычно уходящие президенты такими радикальными действиями не балуются, резюмирует Ириарте, но «Обама считает, что у него не было выбора, потому что американская общественность встревожена, а Трамп не делает ничего, чтобы ее успокоить».

Дальше все вообще идет в полном соответствии с заповедью братвы «пацан сказал — пацан сделал»: «Некоторое время назад Обама обещал, что компьютерное вмешательство России в выборы будет иметь последствия, и вот они наступили», — подчеркивает журналист последовательность «хромой утки» из Овального кабинета.

«Если действительно вмешательство было, то у Германии, Франции и Чехии есть все основания опасаться, что и в их выборы русские вмешаются», — считает автор и тут же неожиданно поворачивается на 180 градусов в оценке уходящего президента США: «Ясно, что действия Обамы продиктованы его желанием вставить палки в колеса Трампу. Проблема еще и в том, что общественность не убеждена в виновности Кремля в хакерстве, да и сам Трамп придерживается мнения, не совпадающего с обамовским. Так что следует максимально затруднить новому президенту налаживание контактов с Москвой».

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