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США проведут слушания по поводу кибер угроз исходящих от России

Политика
В конференции примут участия высокопоставленные должностные лица, отвечающие за безопасность США

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 22:19 — REGNUM  Республиканский сенатор Джон Маккейн назначил на 5 января слушания по поводу кибер угроз со стороны иностранных государств, после того как Вашингтон приказал выслать российских послов, сообщает 30 декабря Reuters.

В слушаниях будут участвовать: директор национальной разведки Джеймс Клэппер и адмирал Майк Роджерс, командующий Кибернетическим командованием США.

Напомним, США обвиняют Россию в хакерских атаках с целью повлиять на результаты президентских выборов. Это стало предлогом для высылки 35 российских журналистов. Российская сторона отвергает данные обвинения.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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