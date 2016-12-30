Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Ситуация обсуждалась в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане

Москва, , 22:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону комплекс вопросов по реализации соглашений, заключенных между правительством Сирии и вооруженной оппозицией при посредничестве России и Турции, сообщается на сайте российского МИД.

Продолжилось обсуждение реализации положений документов, подписанных правительством Сирии и представителями незаконных вооруженных формирований.

Стороны особо подчеркнули важность соблюдения этих соглашений в преддверии переговоров участников сирийского конфликта в Астане.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы предстоящих переговоров в Астане с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

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