Минюст признал центр «Сова» иностранным агентом

Москва, , 22:04 — REGNUM Информационно-аналитический центр «Сова», который занимается изучением проблемы национализма и ксенофобии в России, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба министерства юстиции Российской Федерации.

Сообщается, что Главное управление министерства юстиции по городу Москве провело внеплановую проверку документации в информационно-аналитическом центре «Сова». Этот центр занимается содействием просвещению граждан.

По итогам проверки было принято решение включить центр «Сова» в реестр НКО — иностранных агентов.

В самом центре скупо прокомментировали решение Минюста: «Ну и новогодний подарок от Минюста», — написано на официальной странице центра в Facebook. На сайте организации в сообщении по этому поводу сказано: «Ответные действия мы планируем предпринимать в наступающем новом году».

Центр «Сова» позиционирует себя, как организация, изучающая проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, а также соблюдение прав человека в России.

Ещё в августе этого года движение «Антимайдан» просило признать центр «Сова» иностранным агентом. По данным «Антимайдана», «Сова» получает финансирование от Фонда Сороса.

Стоит отметить, что статус иностранного агента не препятствует деятельности цента в России, а лишь обязует организацию информировать о том, что её деятельность спонсируется иностранным государством или представителем иностранного государства.