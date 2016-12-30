Рогозин иронически подтвердил наличие у Киева ракет, каких нет у России

Заявления о том, что Украина обогнала Россию в ракетных технологиях, становятся объектом насмешек

Москва, , 21:44 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления, сделанные в Киеве на тему лидерства Украины в создании ракетного оружия.

Рогозин не смог пройти мимо высказываний председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергея Пашинского, сделанных в эфире украинского «5 канала», что Украина создала ракетное оружие, аналогов которого нет у России.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», — написал Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Это не первое заявление Киева об успехах в сфере военных технологий и о боеспособности украинской армии. Они уже традиционно вызывают скептическое отношение специалистов, неоднократно указывавших, что украинский ВПК сейчас способен лишь видоизменять советские разработки.

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