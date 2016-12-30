Финский нацист осужден на два года за непредумышленное убийство

Обвиняемый отрицает, что именно его нападение повлекло за собой смерть потерпевшего

Хельсинки, , 21:19 — REGNUM Финский член неонацистской группировки был приговорен к двум годам лишения свободы, после того как умер 28-летний человек, избитый им во время демонстрации в Хельсинки, сообщает 30 декабря Reuters.

Джесси Торниайнен ударил мужчину в грудь, тот упал на землю и ударился головой. Пострадавший провел несколько дней в больнице, но затем, вопреки рекомендациям врачей, покинул ее. Более того он принимал наркотики, а скончался пострадавший через шесть дней после нападения.

Торниайнен признал факт нападения, но отрицал, что именно оно стало причиной смерти человека.

Нападавший является членом «Северного движения сопротивления», ультраправой финской группировки, целью которой является создание государства с национал-социалистической идеологией.

Полиция будет требовать закрытия данной организации.