СМИ: турецкие ВВС ликвидировали одного из главарей ИГ

Анкара, , 20:42 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции уничтожили в Сирийской Арабской Республике одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что ВВС Турции нанесли авиаудар по пригороду города Дабик. В результате этого авиаудара был уничтожен один из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эбу Хуссейн Туниси.

Ранее боевики вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, выбили террористов из Дабика.

В Астане (Казахстан) готовится многоуровневая встреча по Сирии. Представители стран, участвующих в сирийском конфликте, будут обсуждать пути политического урегулирования конфликта. Стороны сирийского конфликта — правительство и оппозиция также будут обсуждать поддержание режима перемирия и варианты политического урегулирования конфликта.