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Россия подготовила резолюцию СБ ООН по Сирии

Политика
Россия будет приветствовать присоединение новых участников к соглашению по прекращению огня
Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо
Иллюстрация: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 20:16 — REGNUM  Россия подготовила и распространила резолюцию для СБ ООН, который должен одобрить соглашение по прекращении огня по всей территории Сирии, что может стать прологом для подписания мирного договора в войне, продолжающейся почти шесть лет, сообщает 30 декабря Reuters.

Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил репортерам, что он надеется на принятие резолюции, голосование по которой состоится 31 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта готовы начать мирные переговоры в Астане. Сирийские СМИ, заявили позднее, что переговоры скоро начнутся.

Чуркин сообщил репортерам, что в перемирии участвуют семь крупных группировок, которые представляют 60 000 вооруженных боевиков, также он добавил, что Россия будет приветствовать присоединение к соглашению и другие стороны.

«Все те, кто действительно хочет присоединиться к серьезным переговорам с правительством, будут приветствоваться в Астане», — сказал Чуркин.

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